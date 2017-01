Para a realização do exame de habilidades, os candidatos devem imprimir um cartão de identificação, disponível na página de acompanhamento

Por: O Liberal

Em 06 de janeiro, 2017 - 08h17 - Educação

Será realizado neste domingo (08), o exame de habilidades do Processo Seletivo 2017 da Universidade Federal do Pará para o Curso de Licenciatura em Dança. Este ano, 353 candidatos realizarão a prova, que ocorrerá na Escola de Teatro e Dança da UFPA (Etdufpa). O objetivo é detectar a aptidão do candidato para concorrer à vaga. O exame será aplicado pelo Centro de Processos Seletivos, das 8 às 12h, sendo obrigatória a apresentação do documento original de identidade, cadastrado no ato da inscrição.

Para a realização do exame de habilidades, os candidatos devem imprimir um cartão de identificação, disponível na página de acompanhamento. O processo ocorrerá em duas etapas. Na primeira, os candidatos serão avaliados conforme seu desempenho técnico-interpretativo, no qual deverão executar uma composição coreográfica previamente elaborada com duração máxima de dois minutos.

Durante a segunda etapa a banca avaliadora efetuará uma entrevista com cada estudante com o objetivo de avaliar o nível de interesse do candidato no curso, seu grau de envolvimento com a área da dança, a capacidade argumentativa do candidato e seu conhecimento da área. A nota final do candidato será a média aritmética das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e da nota do exame de habilidades: somando-se as cinco notas do Enem à nota do exame de habilidades e dividindo o total por seis.

Marcado anteriormente para o dia 11 de dezembro de 2016, o exame precisou ser adiado. “O adiamento foi em função da ocupação do prédio que abriga o curso. Nós observamos a necessidade de um espaço específico para realizar o exame de habilidades”, disse o assessor técnico do Centro de Processos Seletivos da UFPA, Arquimimo Almeida.

A classificação final será divulgada após a publicação das notas do Enem 2016, por meio do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, ainda sem data prevista.

A Etdufpa fica na Rua Dom Romualdo de Seixas, 820, e o acesso ao local para a prova ocorrerá das 7 às 8h.

Serviço- Exame de habilidades para inscritos no curso de Dança - PS 2017. Data e horário: 8 de janeiro de 2017, das 8 às 12h. Local: Etdufpa, Rua Dom Romualdo de Seixas, 820