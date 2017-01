As inscrições vão até as 17h do dia 13 de janeiro

Por: Redação ORM News com informações da UFPA

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h18 - Pará

A Escola de Música da Universidade Federal do Pará (EMUFPA) torna pública a realização do Processo Seletivo para Cursos Técnicos de Nível Médio 2017, que visa ao provimento de vagas em cursos presenciais na área de Arte e Música para o próximo ano letivo. A inscrição será admitida exclusivamente via internet, neste endereço eletrônico, até as 17h do dia 13 de janeiro de 2017. Para conferir o edital, clique aqui.

Ao todo, são ofertadas 299 vagas, divididas entre os cursos de instrumentos musical, em mais de 20 modalidades, e de canto, nas modalidades popular e lírico. Podem concorrer às vagas candidatos que estão cursando (concomitante) ou já concluíram (subsequente) o ensino médio. Haverá reserva de vagas para candidatos que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública para pessoas com deficiência.

Inscrições - A inscrição custa R$ 35 e o pagamento da taxa deverá ser efetuado até o dia 14 de janeiro de 2017. O prazo para requerer isenção do pagamento da taxa de inscrição - para o candidato que cursou integralmente o ensino fundamental em escola pública ou em escola privada, com bolsa de estudo integral - se encerrou no dia 30 de dezembro de 2016. Ao candidato cotista, será automaticamente concedida a isenção. A confirmação da concessão ou não da isenção da taxa de inscrição estará disponível até o dia 6 de janeiro de 2017, na página eletrônica do Ceps.

Seleção - A seleção para os cursos de que trata este edital será realizada mediante aplicação de uma prova prática de habilidades, de caráter eliminatório e classificatório. A prova será realizada nas dependências da EMUFPA, nos dias e horários que serão estabelecidos após a homologação das inscrições e divulgados no endereço eletrônico. A prova será aplicada individualmente ou em pequenos grupos de formação musical, por ordem de chegada, e não deverá exceder o limite de 20 minutos por candidato ou grupo de candidatos.

Para saber mais detalhes, consulte a página do certame aqui.

Serviço

Processo Seletivo para Cursos Técnicos de Nível Médio 2017

Inscrições: até as 17h do dia 13 de janeiro de 2017

Para conferir o edital, clique aqui.