Em 30 de agosto, 2016 - 06h00 - Atualidades

Hoje é celebrado o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. Dados da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla (Abem) mostram que atualmente 35 mil brasileiros tenham a doença. De acordo com a Federação Internacional da Esclerose Múltipla, são cerca de 2 milhões de pessoas no mundo. No Pará, 135 pacientes são acompanhados no Centro de Referência de Doenças Desmielinizantes do Hospital Ophir Loyola (HOL), instituição pública estadual de alta complexidade e referência em várias especialidades na região Norte.