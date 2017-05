Musical montado pela Escola de Música Beny Monte revive as músicas da época e as radionovelas

Em 03 de maio, 2017 - 06h00 - Magazine

Enize Vidigal

Da Redação

Ao som de “Carinhoso”, de Pixinguinha; “Lata d’água”, de Candeias Júnior; e “Noite do meu bem”, de Dolores Duran, entre outros clássicos da música popular brasileira das décadas de 30 a 50, é que será embalado o musical “Era de Ouro do Rádio” com os artistas da Escola de Música Beny Monte, que completa quatro anos de fundação em Belém. O espetáculo será apresentado amanhã, na Sala das Artes do Museu do Estado do Pará (Praça Dom Pedro II, s/nº, Cidade Velha), às 19h30, com entrada franca. O musical será reapresentado na semana que vem, nos dias 9 e 10, no Teatro Waldemar Henrique (Praça da República, bairro da Campina), às 20 horas, com ingresso a R$ 20,00.