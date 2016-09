Dor no joelho direito tirou o meia de treino. Médico garante que ele estará em condições contra o Salgueiro.

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Um leve incômodo afastou o meia Eduardo Ramos do treino do Remo na manhã de ontem. Nada grave que possa preocupar a comissão técnica e muito menos o torcedor fã do camisa 10. Vai pro jogo como aconteceu no segunda-feira em Natal, quando jogou ainda se recuperando de uma virose. Ramos já esteve em situações piores, nunca desfalcou a equipe e no momento atual como principal jogador do meio-campo vai para a guerra com o Salgueiro. “Foi nada. O Eduardo Ramos no início do trote com o fisicultor azulino sentiu uma ‘dorzinha’ no joelho direito, pediu para ficar de fora”, contou o médico Gilberto Wanzeller. Hoje, no último trabalho antes do jogo, Eduardo Ramos estará presente. Se participará dos movimentos com bola, cabe ao técnico remista decidir.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.