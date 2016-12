Buscas ainda se concentram em uma área conhecida como furo do Arrozal

Por: Redação ORM News

Em 22 de dezembro, 2016 - 11h09 - Pará

As equipes da empresa Tecmar, Corpo de Bombeiros e da Marinha do Brasil prosseguem nesta quinta-feira (22) às buscas aos três passageiros que continuam desaparecidos após o naufrágio da embarcação 'Luar C', ocorrido no dia 7 de dezembro. As buscas se concentram em uma área conhecida como furo do Arrozal, que fica próximo ao município de Barcarena. Na manhã de ontem (21), o corpo da sexta vítima foi encontrado dentro da embarcação. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a embarcação está localizada a 30 metros de profundidade, e os corpos devem estar presos no local.

Desde a última terça-feira, uma equipe de 15 mergulhadores do Corpo de Bombeiros e da empresa Tecmar , contratada pelo dono da embarcação Luar C, Antônio Fernando Colares Tavares, para dar suporte à operação , e com o acompanhamento da Marinha do Brasil, iniciou o rastreamento da área conhecida como furo do Arrozal.

O proprietário da embarcação Luar C, Antônio Fernando Colares Tavares, e o piloto, Nélio Alves de Souza, devem ser indiciados por risco à segurança de navegação e homicídio culposo. Ainda esta semana ambos serão intimados e terão a prisão preventiva solicitada à Justiça. No total, seis pessoas morrerram no acidente e outras 43 foram resgatadas com vida.