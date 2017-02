Arena Hockey Belém precisa de R$ 15 mil para poder disputar a competição. Jogos serão de 5 a 7 de maio, em Brasília (DF)

Redação ORM News

14 de fevereiro, 2017 - 18h03

Belém pode ter um representante na Liga Brasileira de Hockey in-line. Mas, para isso acontecer, o projeto de financiamento coletivo - ou popularmente conhecido como coleta através da internet - precisa resultar na arrecadação de R$ 15 mil. A competição será de 5 a 7 de maio, em Brasília (DF).

A Arena Hockey Belém é uma equipe formada por 16 praticantes paraenses que se tornaram atletas da modalidade. O treinador Mário Ferreira, que acumula passagem pela seleção brasileira do esporte, como atleta, contou o início da equipe em Belém. 'É muito bacana ver uma galera que começou jogando travinha em uma praça, hoje num espaço decente, com equipamentos, goleiros e se preparando pra jogar uma competição nacional. É gratificante!'.

O outro treinador do time, Felipe Heringer, falou sobre tal preparação. 'Nosso intuito é levar essa galera da Arena Hockey Belpém para particpar do cenário nacional e conhecer o esporte a nível nacional. Está sendo uma expectativa muito boa para viver essa interação com o circuito em si. Estamos treinando toda semana e bem focados para fazer bonito com o nome de Belém no cenário nacional', garantiu.

A coleta está acontecendo neste link (https://www.catarse.me/arenahockeybelem) e a comissão organizadora da Arena Hockey Belém esclareceu os valores. Veja abaixo!

Orçamento 1. Passagens aéreas para 16 atletas e comissão técnica: R$700 por pessoa. 2. Hospedagem: R$80 por pessoa. 3. Alimentação. R$30 por dia, por pessoa. 4. 13% de comissão para o Catarse.me

Até a publicação desta matéria, haviam sido arrecadados R$ 1.070, ou seja, apenas 7% dos R$ 15 mil necessários.