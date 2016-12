Modesto, ator atribui à sorte o fato de viver Kylo Ren e ter feito os últimos filmes de Martin Scorsese e Jim Jarmusch

Adoro Cinema

29 de dezembro, 2016

Adam Driver é um ator muito pé no chão. Prova disso é sua profunda identificação com (e grande atuação como) o personagem-título de Paterson — que partilha com a cidadezinha onde vive o nome e o jeito pacato no elogiado novo filme de Jim Jarmusch. Outra prova disso é interpretar o grande vilão da nova trilogia Star Wars, Kylo Ren, e seguir agindo com tamanha discrição.

"É uma viagem", diz o introspectivo ator sobre viver o filho de Han (Harrison Ford) e Leia (Carrie Fisher, já saudosa), sobrinho de Luke (Mark Hamill) e neto de Darth Vader (James Earl Jones). "Eu não sou muito bom em analisar isso, eu acho, ou mesmo despender tempo dando sentido a isso. Grande parte disso é sorte, e timing. Eu trabalho duro, mas posso trabalhar duro no vácuo. Tive sorte em ter essas oportunidades, disse Adam Driver, em entrevista ao Daily Beast.

No auge da carreira, ele se refere a outro grande trabalho no cinema ao citar as oportunidades que teve recentemente: Silêncio, do lendário diretor Martin Scorsese. "É muito surreal pra mim. Ao fazer esses trabalhos, de verdade, eu bloqueio essas coisas da minha mente o máximo possível, pois não é bom ser nostálgico ou pensar demasiadamente nisso. Essa pode ser uma boa força minha: não pensar muito."

Além dos consagrados Jarmusch e Scorsese, Adam Driver teve a oportunidade de trabalhar com um jovem diretor muito talentoso em Star Wars: Episódio VIII. Seu nome é Rian Johnson, a quem ele é só elogios. "Ele é um cineasta brilhante. E ele também escreveu o roteiro; ele entende a importância de ambiguidade e nuance. Ele escreveu algo que é extraordinário", disse o intérprete do Kylo Ren, para alegria dos fãs da saga espacial.

Star Wars: Episódio VIII estreia no dia 15 de dezembro de 2017. Os outros trabalhos recentes de Adam Driver também são inéditos no país. Silêncio chega aos cinemas brasileiros no dia 2 de fevereiro. Paterson ainda não tem data de lançamento.