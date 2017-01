Prazo vai até 28 de abril. O programa estará disponível para dowload no site a partir de 23 de fevereiro

Por: O Globo

Em 06 de janeiro, 2017 - 09h21 - Economia

Rio - O prazo de entrega do Imposto de Renda 2017 começa no dia 2 de março e vai até 28 de abril, segundo o Diário Oficial da União e comunicado divulgado no site da Receita Federal nesta sexta-feira. A declaração se refere aos ganhos dos contribuintes no ano de 2016.

O programa para declarar o imposto estará disponível para dowload no site da Receita Federal a partir de 23 de fevereiro. Antes disso, em 20 de janeiro, a Receita vai disponibilizar os programas relativos ao carnê leão e a ganho de capital.

Estudo recente realizado pelo Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Sindifisco) apontou que as sucessivas correções abaixo da inflação na tabela do Imposto de Renda (IR) geraram uma defasagem de 83,12% desde 1996. Se a tabela tivesse sido corrigida pela inflação acumulada nesse período de mais de duas décadas, a faixa de isenção seria de R$ 3.460,50, e não de R$ 1.903,98, valor atual.