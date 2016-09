José Mayer volta à tv na pele de um homem mandão e possessivo

Em 14 de setembro, 2016

Tião (José Mayer) é um homem que gosta de estar no comando: de tudo e de todos em “A Lei do Amor” (Globo/TV Liberal), próxima novela das nove. Ele conheceu Helô (Isabelle Drummond/ Claudia Abreu) em seu momento mais fragilizado, logo após flagrar Pedro (Chay Suede/Reynaldo Gianecchini), seu grande amor, em uma suposta traição. A moça precisava de carinho e proteção, enquanto Tião achava conveniente ter uma bela esposa ao seu lado. Uniu o útil ao agradável e casou-se com Helô, tendo com ela dois filhos, Letícia (Isabela Santoni) e Edu (Matheus Fagundes).

