Claudia Raia será dona de posto cercada de frentistas gatos na próxima novela das nove, “A Lei do Amor”

Em 22 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Claudia Raia fará Salete em “A Lei do Amor”, próxima novela das nove da Rede Globo/TV Liberal. Segundo a colunista do “Extra” Claudia Bittencourt, na trama, que estreia dia 3, ela casou-se com seu primeiro namorado e mudou-se com ele para São Dimas, onde ele abriu um pequeno posto de gasolina. Aturou a infidelidade e a incompetência administrativa do marido e fez o que pôde para não deixar o posto falir e dar um lar decente às filha Jéssica (Marcella Rica) Flávia (Maria Flor) — uma biológica e outra adotada.

