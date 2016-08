Em "Sol nascente", que estreia hoje, Walter Negrão aposta no carisma de Bruno Gagliasso e Giovanna Antonelli para manter a boa audiência de "Êta

Em 29 de agosto, 2016 - 06h00 - Magazine

Suceder uma novela com bons números de audiência torna o trabalho do novo autor ainda mais emocionante que o normal. "Êta mundo bom!" acabou neste fim de semana como um dos maiores êxitos da faixa das 18h, alcançando 30 pontos no Rio e 27 em São Paulo. Para tentar manter a atenção do público, Walther Negrão conta com o carisma de Giovanna Antonelli e Bruno Gagliasso como casal de protagonistas de "Sol nascente", que estreia hoje.