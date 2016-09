Corpo de domingos montagner está sendo velado em teatro

Em 17 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O corpo de Domingos Montagner deixou a funerária em Aracaju, no início da tarde de ontem, a caminho do aeroporto da capital sergipana. De lá, seguiu para São Paulo, onde está sendo velado e será enterrado, hoje, no Cemitério da Quarta Parada, na Zona Leste da capital paulista, em cerimônia restrita para familiares e pessoas próximas. O velório será a partir das 9h, de hoje, no Teatro Fernando Torres.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.