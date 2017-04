Dúvidas sobre como identificar os diferentes líquidos que aparecem na calcinha são esclarecidos pela ginecologista, que alerta aos cuidados íntimos

Por: Márcia Mendes

30 de abril, 2017

Se deparar com a calcinha molhada costuma deixar mulheres preocupadas e em dúvidas quanto ao tipo de líquido que aparece. Mas como saber até que ponto é normal ter secreção? Como identificar um sintoma de doença? Para esclarecer essas questões, a médica ginecologista e mastologista Débora Queiroz explica sobre os diferentes líquidos que podem surgir. Quando é claro, sem odores e não está associado a sintomas como ardência e coceira, faz parte do fluxo vaginal normal. Já um corrimento com odor, de cores variadas, merece atenção especial de um ginecologista.

A médica esclarece que a vagina possui uma lubrificação natural, fluido que é importante durante o ato sexual e, a depender da fase do ciclo na qual a mulher se encontra, esse fluxo pode mudar suas características como viscosidade e quantidade.