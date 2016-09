O Buddy System permite facilitar a evolução de Pokémon que não são muito encontrados pelo mapa

Por: Techtudo

Em 07 de setembro, 2016 - 13h19 - Tecnologia

Pokémon Go, jogo de realidade aumentada para iPhone 6S (iOS) e Android, receberá uma atualização que permite "passear" com seu Pokémon favorito. Chamada de "Buddy System", a função permite ser acompanhado por um monstrinho no mapa e ganhar candies, os doces que servem para evoluí-los. Saiba como funciona em detalhes:

Buddy System

O Buddy System permite ter apenas um Pokémon acompanhando seu treinador ou treinadora. Assim, ele aparece não apenas na tela, mas também no mapa, ao lado do retrato do personagem.

Entenda como funciona o sistema de companheiro em Pokémon Go (Foto: Divulgação/Niantic)

Há quatro categorias de Pokémon Buddy reveladas: Medium, Shoulder, Big e Flying (ou, em português: médio, ombro, grande e voador). Elas representam onde a criatura vai ficar posicionada, quando estiver alocada como parceira do treinador. Vale o aviso: Pokémon que se tornarem parceiros de treinador não podem ser enviados para Ginásios ou utilizados em combate.

Como funciona

Para ativar, basta ir no menu e escolher seu Pokémon desejado. Pressione o botão "Buddy System" para escolhe-lo como Pokémon parceiro.

Recompensa de doces

As recompensas de doces se darão a cada um quilômetro percorrido, similar ao que acontece atualmente com o sistema de chocar ovos em Pokémon Go. Um, dois ou três quilômetros percorridos podem conceder doces, de acordo com o tipo de monstrinho.

Entenda como funciona o sistema de companheiro em Pokémon Go (Foto: Divulgação/Niantic)

A menor quantidade de quilômetros necessários para evoluir um Pokémon será 25, com um Rattata. A maior será 400 quilômetros, com o Magikarp.

Quantidade de doces

A grande maioria de Pokémon dará apenas um ou dois candies para cada quilômetro percorrido. Apenas alguns mais raros darão, no máximo, três. O tamanho ou tipo não influencia, neste caso em específico.

Entenda como funciona o sistema de companheiro em Pokémon Go (Foto: Divulgação/Niantic)

Apenas os seguintes Pokémon darão três candies, quando usados como companheiros: Onix, Hitmonlee, Hitmonchan. Chansey, Mr. Mime, Scyther, Jynx, Electabuzz, Magmar, Pinsir, Lapras, Eevee, Vaporeon, Jolteon, Flareon, Omanyte, Omastar, Kabuto, Kabutops, Aerodactyl, Snorlax, Articuno, Zapdos, Moltres, Dratini, Dragonair, Dragonite, Mewtwo e Mew – ainda que alguns deles não estejam no jogo, no momento.

O Buddy System permite facilitar a evolução de Pokémon que não são muito encontrados pelo mapa, principalmente por serem raros, e também ajudar a deixar o jogo com mais visual. O Pokémon companheiro do treinador vai funcionar, visualmente, similar ao Pikachu de Ash, personagem principal do desenho animado.