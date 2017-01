Saiba tudo sobre a história de Zana e Halim e veja como começou a rivalidade de Omar e Yaqub

Por: GShow

Em 14 de janeiro, 2017 - 17h45 - Entretenimento

Dois Irmãos está causando uma euforia enorme nas redes sociais. A história dos gêmeos, Yaqub (Lorenzo Rocha/ Matheus Abreu/ Cauã Reymond) e Omar (Enrico Rocha/ Matheus Abreu/ Cauã Reymond), está sendo muito comentada por conta de uma rivalidade que os dois passaram a ter desde a infância. Confira alguns momentos importantes da primeira semana da minissérie para você entender tudo sobre a trama que envolve a família de Zana (Gabriella Mustafá/Juliana Paes/Eliane Giardini) e Halim (Bruno Anacleto/Antonio Calloni/ Antonio Fagundes).

Tudo começou quando Zana e Halim se conheceram no restaurante em que Galib (Mounir Maasri), o pai da moça, tinha em Manaus. Halim recitou um poema para Zana e fez o pedido de casamento no restaurante de Galib. Após o casamento dos dois, ela engravidou e teve os gêmeos Yaqub e Omar. O primeiro a nascer foi Yaqub e Omar veio em seguida, mas quase morreu no parto. Chamado de caçula na família, ele teve problemas respiratórios e a mãe passou a ter um carinho especial pelo menino.

Logo depois, Zana engravidou novamente e teve uma filha: Rânia (Raphaela Miguel/ Letícia Almeida/ Bruna Caram), que ao contrário da mãe, prefere a companhia de Yaqub.

Omar sempre foi o predileto de Zana. Yaqub percebia os caprichos da mãe com o irmão, mas a rivalidade entre eles ficou mais evidente quando os dois se apaixonaram por Lívia (Monique Bourscheid/ Bárbara Evans). A bela menina acabou beijando Yaqub. Omar se revoltou e agrediu o irmão com um caco de vidro, deixando-o com o rosto marcado para sempre.

Após o acidente, o pai dos meninos, Halim, decide mandá-los ao Líbano, para viver com seus familiares, mas Zana não deixa que Omar viaje. Sem escolha, Yaqub seguiu sozinho na viagem por cinco anos longe de todos. Ao retornar para Manaus, Yaqub acabou sendo ridicularizado pela sua forma de agir. Por ter passado cinco anos na guerra do Líbano, o jovem teve que se readaptar aos costumes de sua terra natal. Yaqub acabou se esforçando e se destacou nos estudos, ao contrário de Omar, que só queria saber de bebidas, mulheres e noitadas.

No meio dessa confusão, Domingas (Sandra Paramirim/ Zahy Guajajara/ Silvia Nobre), a empregada da família, teve um filho, Nael (Theo Kasper/ Ryan Soares/ Irandhir Santos): o narrador da história. Cansado das atitudes de Omar e da proteção de Zana ao caçula, Yaqub comunicou a família que iria se mudar para São Paulo. Da metrópole, ele mandava cartas para a família. Sem o irmão por perto, Omar teve de fato os cuidados da mãe só para ele, ficando cada vez mais descontrolado e perdendo o respeito com as pessoas. Sem controle sobre a própria família, Halim ficava sem paciência com Omar e castigou o filho muitas vezes.

Yaqub se reencontrou com Lívia após anos separados. Longe de todos, eles se casaram em São Paulo e ele se tornou um engenheiro de sucesso.

Percebendo o erro de tanto zelo, Zana decidiu mandar o filho predileto para São Paulo, para morar com Yaqub. O que parecia dar certo, deu errado. Omar voltou para Manaus com a mesma personalidade explosiva e ainda começou a trabalhar com contrabando ao lado do Lorde Wyckham. Zana descobriu o trabalho ilegal do filho e ficou desesperada.

Omar decidiu seguir a vida com suas próprias pernas e saiu de casa. Arrasada sem os dois filhos por perto, Zana passou noites e noites sem dormir pensando no caçula. Vendo o sofrimento da esposa, Halim resolveu procurar Omar. Apesar de discordar da esposa, Halim nunca mediu esforços para agradar Zana.

E agora? Será que Zana encontrará o filho preferido? Não perca as emoções da próxima semana de Dois Irmãos.