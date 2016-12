Aos 31 anos, A EX-BBB Natália Casassola exibe o corpo PERFEITO em fotos sensuais e fala em “pendurar as chuteiras”

Em 23 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

O ano nem acabou, mas já tem gente fazendo o balanço do que passou. Se para muitas pessoas, 2016 foi um ano difícil, a ex-BBB e empresária Natalia Casassola só teve motivos para comemorar. A loura de 31 anos entrou com tudo no ramo empresarial e investe a grana de ensaios nus, presenças VIPs e publicidades na pousada que está abrindo em Florianópolis, Santa Catarina. Com a vida financeira estabilizada, ela revela que pretende “pendurar as chuteiras” e focar na vida pessoal.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.