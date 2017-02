CONCORRÊNCIA: Beleza, talento e muita determinação marcaram a última etapa da preparação

Por: Da Redação

Em 17 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Atualidades

O último desfile das candidatas dos clubes que disputam a 71ª edição do concurso Rainha das Rainhas, uma realização das Organizações Romulo Maiorana (ORM). aconteceu na noite de ontem no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. As rainhas subiram pela segunda vez na passarela em que irão desfilar e aproveitaram para fazer um reconhecimento ainda melhor do espaço e imaginar como se apresentarão a partir das 21 horas de hoje.

O nervosismo, a ansiedade e a alegria por estar no maior concurso de fantasia e beleza do Norte do Brasil também marcaram o ensaio das 21 moças que disputam o concurso.