Grupo é um projeto independente feito por estudantes da Faculdade de Enfermagem UFPA

Por: Redação ORM News com informações da assessoria do Complexo Hospitalar da UFPA

Em 21 de setembro, 2016 - 15h35 - Saúde

Na Semana Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer, o grupo os EnferMágicos realizam na terça-feira (27), apresentações marcadas pelo seu estilo educa-show em saúde envolvendo brincadeiras, músicas e animações junto aos pacientes, acompanhantes e profissionais do Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), do Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Pará (UFPA). O grupo é um projeto independente feito por estudantes da Faculdade de Enfermagem UFPA e o evento acontece no hall de entrada do Bettina Ferro, às 9h.

O Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer é comemorado dia 21 de setembro e os EnferMágicos adotaram a campanha da Associação Brasileira de Alzheimer (Abraz), que tem como o lema escolhido este ano “Alzheimer: eu não esqueço”. “Para cuidar, precisamos reconhecer, enfrentar e aceitar a doença e, para tanto, desmistificá-la, lembrando não apenas que ela existe, mas que as pessoas que convivem com ela precisam de ajuda, apoio e orientação”, disse Marcos Trindade, estudante de Enfermagem da UFPA e coordenador do grupo.

Ao final da programação será exibido um vídeo com uma retrospectiva do grupo ao longo de um ano de apresentações no Hospital Bettina Ferro. O público presente poderá bater os parabéns, festejar e se divertir com direito a bolo, pipoca e guaraná na festa de aniversário dos EnferMágicos.

Doença – Segundo o relatório Alzheimer's Disease International (ADI), a estimativa é que haja 46,8 milhões de pessoas no mundo vivendo com demência em 2015. Este número quase irá dobrar a cada 20 anos, chegando a 74,7 milhões em 2030 e 131,5 milhões em 2050. Essas novas estimativas são de 12 a 13% mais elevadas do que as feitas anteriormente em relatório da ADI em 2009. Existem mais de 100 formas de demência, porém a doença de Alzheimer, a demência vascular, a demência frontotemporal e a demência com corpúsculos de Levy são os tipos mais comuns. Pessoas acima de 60 anos de idade estão mais suscetíveis à demência, porém ela pode afetar pessoas mais jovens também. Nos estágios mais tardios, as pessoas com demência ficam impossibilitadas de realizar tarefas cotidianas e necessitam de cada vez mais apoio.

Parceria - O grupo “Os EnferMágicos” é parceiro do Hospital Bettina, por meio do Grupo de Humanização do HUBFS. Alguns assuntos já tratados pela trupe com os usuários do hospital foram a importância de a pessoa ingerir água, alimentação saudável para os diabéticos na Amazônia e o combate ao mosquito Aedes aegypti, principal transmissor do vírus zika, que ocasiona também a dengue e chikungunya. Além da lavagem correta das mãos, para evitar o desenvolvimento de uma série de doenças como herpes, resfriados, conjuntivite e outras.

Para entrar em contato com “Os EnferMágicos”, ligue: 91 98110 3996. Ou pelo Facebook: Os EnferMágicos.