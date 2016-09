Projeto de barco movido a luz solar é mantido por pesquisadores da UFPA. Em meio a crise, setor naval paraense destaca investimentos na área.

Por: Bruno Magno (ORM News) / Edição: Luciana Cavalcante (ORM News)

Em 15 de setembro, 2016 - 11h48 - Pará

Com os desastres naturais mais evidentes nos últimos anos, acentuados principalmente pelo crescimento da atividade industrial no mundo, é preciso pensar em novas alternativas de produção como fontes de energia limpa e inovações tecnológicas que não agridam o meio ambiente. E não é preciso ir muito longe para encontrar ideias inovadoras que podem mudar os rumos do processo produtivo. No Pará, o Gedae (Grupo de Estudo de Desenvolvimento de Alternativas Energéticas) da UFPA (Universidade Federal do Pará) mantém o projeto de um barco de passageiros movido a energia solar, experimento que pode se tornar uma opção para a indústria da construção naval no Estado. A ideia de usar a energia limpa para navegação já valeu os três anos de pesquisa. Atualmente 15 estudantes dos cursos de Engenharia Naval e Engenharia Elétrica da universidade trabalham na construção de outro barco solar, dessa vez criado para competições. Mas o grupo pretende ir além: quer utilizar essa mesma tecnologia para aperfeiçoar o transporte pelos rios da região.

'A ideia desse barco que construímos em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina foi mostrar que a ciência pode ajudar as comunidades ribeirinhas com soluções simples e eficazes por meio de uma energia que não polui e não agride o meio ambiente', explica o doutor Wilson Negrão, professor da UFPA e um dos pesquisadores do Gedae.

Energia para transformar

O primeiro barco de passageiros movido a energia solar do Brasil, o 'Aurora Amazônica', ficou pronto no ano passado após três anos de estudos, uma parceria entre pesquisadores da UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina) e a UFPA. O projeto foi pensado pelo Grupo Fotovoltaica e financiado pelo MCTI (Ministério da Ciência Tecnologia e Inovação), que fomenta a pesquisa e o desenvolvimento social e sustentável da população amazônica. A embarcação, que foi criada com fibra de vidro em sua composição para dar mais leveza, tem capacidade para transportar até 22 pessoas e autonomia para cinco horas de navegação. E como ele funciona? É um processo bem simples: as placas captam a energia solar, que por sua vez é transformada em energia elétrica. Essa energia elétrica fica armazenada em dois conversores que completam a ação, passando as correntes para o motor da embarcação, responsável por movimentar o barco. Outra vantagem é que o barco pode ser carregado junto a um terminal elétrico solar, o que permite o funcionamento até mesmo em períodos de chuva.

'No Brasil, nesse porte, é o primeiro barco que está sendo instalado. Já foram desenvolvidas no Brasil embarcações menores para competição, mas com esse porte, com capacidade para 20 passageiros e dois tripulantes, é a primeira do País. Ele (o barco) já existe em outros paises, mas aqui ele é inovador', completa Alexandre Montenegro, engenheiro mecânico da UFSC.

Atualmente o barco está ancorado na comunidade Santa Rosa, na Ilha das Onças, no município de Barcarena, Região Metropolitana de Belém, local que foi beneficiado pela invenção. Segundo o professor Walter Ramos, coordenador do Projeto Oficina Solar Comunitária, desde que a embarcação foi entregue a comunidade no ano passado ela ajuda nas atividades diárias dos moradores e no transporte escolar de crianças e jovens. O barco ainda não pode fazer longas viagens, pois depende de uma documentação expedida pela Marinha do Brasil para navegar.

'O barco está em pleno funcionamento e atende nossas demandas diárias. É uma forma totalmente nova de navegação, que não polui os nossos rios e traz economia de combustível. Isso sem falar na ausência de barulho e na leveza que ele tem. Estamos só esperando a liberação da Marinha para fazermos viagens mais longas', explica Walter. Só para se ter uma ideia, uma viagem da comunidade Santa Rosa para Belém em uma embarcação parecida, que utiliza óleo diesel, sairia em torno de R$ 30. Se essa mesma embarcação fizesse a viagem todos os dias, no final do mês o gasto com combustível seria de cerca de R$ 900, logo uma das vantagens do barco solar é a economia de combustível. 'A vantagem do barco é que utilizamos a energia do sol, que é de graça. Basta recarregar o barco todo dia que funciona perfeitamente. Quando ele puder viajar para longe vai facilitar a vida de muita gente daqui que precisa ir ao médico em Belém ou estudar na capital', completa ele, ressaltando que a manutenção da embarcação é acompanhada de perto pelos pesquisadores da UFPA.

A iniciativa com barco solar foi tão vitoriosa que o projeto rendeu outros desafios na academia. Estudantes da equipe Solamazon, grupo formado nos laboratórios da UFPA, trabalham em outro barco solar, dessa vez voltado para competição. A pesquisa e montagem do experimento é supervisonada pelo professor Wilson Negrão. 'Estamos construindo um catamarã (aquele tipo de barco que utiliza dois cascos para navegação). Ele tem dimensões de 6 metros de comprimento, 0.44 metros de altura, chamada de pontal; 0.47 metros de largura máxima de um casco, chamada de boca; e a distância máxima entre os cascos será de 2.4 metros', explica o líder da equipe, Alef Maia de Melo, estudante do sétimo período do curso de Engenharia Naval.

O projeto deve ficar pronto no final de setembro e terá uma parte montada na UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), onde os estudantes devem passar uma semana na construção dos cascos do catamarã. Os recursos para a montagem do barco, que custou em torno de R$ 47 mil, vieram de doações de empresas e de ações desenvolidades pelo grupo para angariar recursos, mas eles também tiveram apoio da FAB (Força Aérea Brasileira) e Simineral (Sindicato das Indústrias Minerais do Estado do Pará). A primeira vitória da equipe veio quando a iniciativa foi aprovada pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), em julho deste ano, e passou a ser um projeto de extensão da universidade.

Em um primeiro momento, o catamarã solar será pilotado somente por uma pessoa, mas os planos dos estudantes vão muito além do 'Bernadede I', nome do barco batizado pela equipe. O grupo pretente criar outra embarcação maior para transportar passageiros pelos rios do Pará, utilizando, mais uma vez, a energia solar para baratear os custos. 'Seria uma alternativa para o desenvolvimento da nossa indústria naval. Incentivando uma nova frota de embarcações na qual utilizaremos a energia do sol para movimentá-los e diminuir o consumo de combustível, fazendo um sistema conjunto que substitua o gerador em embarcações de médio e grande porte. Tudo isso são parâmetros que são possíveis e requerem muito empenho em seu desenvolvimento', detalha.

Veja imagens do Desafio Solar:

Se engana quem pensa que os estudantes só pretendem ficar no campos das ideias. O futuro da navegação por energia solar pode estar mais perto do que se imagina. 'Se quisermos preparar um barco maior, basta aumentar o número de placas solares e montar uma estrutura que suporte o peso dos passageiros. Isso não será problema algum, basta fazer os cálculos. Queremos dar a população uma nova forma de transporte que não agrida o meio ambiente e vamos fazer isso por meio da energia solar. Portanto, queremos a apoio de empresários e da construção naval do Pará, que poderiam comprar essa ideia', explica o estudante. O próximo desafio da equipe é mostrar o 'Bernadete I' durante o 'Desafio Solar Brasil', competição tecnológica que será realizada em novembro na cidade de Búzios, litoral do Rio de Janeiro.

E como o problema por aqui não é o sol, já que o Pará por estar perto da linha do Equador recebe grande incidência de raios solares, quem vai comprar essa ideia de energia limpa e barata?

Navegando contra a crise

Local privilegiado quando o assunto é navegação fluvial, o Pará passui uma bacia hidrográfica que abrange uma área total de 1.253.164 km², ou seja, são mais de 20 mil quilômetros de rios como o Amazonas, o Tocantins e o Guamá, que formam bacias independentes e facilitam o escoamento de cargas e passageiros todos os dias. A posição geográfica privilegiada do Estado é um estímulo para a indústria da construção naval.

Em meio a crise econômica que afeta vários estaleiros pelo país, o setor no Pará segue com avaliação positiva tanto no número de empregados quanto na injeção de investimentos. O desafio agora é lutar para melhorar a navegalidade pelos rios da região. 'A crise não atingiu diretamente o setor em função dos investimentos que vem sendo realizados nos últimos anos no chamado Arco Norte que é o corredor de exportação de grãos surgido em função do asfaltamento da BR-163, o que permitiu que a iniciativa privada também fizesse sua parte, gerando uma alternativa logística muito mais econômica para o escoamento da produção nacional. Já em termos de navegabilidade o que ainda pode ser feito é a dragagem permanente dos rios, derrocamentos, construção de eclusas, sinalização das vias, e desburocratização dos processos de licenciamento ambiental destes projetos, além da infraestrutura portuária que poderia ser melhorada', explica Fábio Vasconcellos, presidente do Sinconapa (Sindicato da Indústria da Construção Naval no Pará), entidade ligada à Fiepa (Federação das Indústrias do Estado do Pará).

O executivo lembra ainda que a grande demanda da produção da indústria naval paraense é de barcaças para transportar grãos e minérios. Os números do setor ainda não foram fechados para este ano, mas a expectativas são muito boas, principalmente em se tratando de novidades na indústria. Ele não descarta, por exemplo, o uso de novas tecnologias, como a do barco movido a energia solar, para aperfeiçoar a forma de navegação pelos rios paraenses de forma sustentável.

'O investimento em tecnologia e qualificação de mão de obra é permanentemente necessário em qualquer setor. Particularmente na nossa área, a instalação do curso de Engenharia Naval na UFPA mostrou-se totalmente acertado e há um contato permanente entre a academia e a indústria, como realmente deve ser. Temos visto investimentos permanentes há anos na indústria automobilística na busca de alternativas mais limpas; recentemente, vimos um avião movido à energia solar dar uma volta no globo. Logo, o desenvolvimento desta tecnologia da energia solar na navegação é algo inevitável e a UFPA está de parabéns por essa iniciativa', destaca Vasconcellos.

O Estaleiro Rio Maguari, localizado no distrito de Icoraci, na Região Metropolitana de Belém, é o reflexo da boa fase desse setor no Estado. Por lá são construídas todos os tipos de embarcações como barcaças, empurradores, rebocadores e navios com até 150 metros de comprimento. Empregando 500 funcionários, o estaleiro paraense liderou a construção do maior número de peças no Brasil, totalizando 300 embarcações em cinco anos. Para 2016, a estimativa é que sejam construídas mais 80 unidades destindas a empresas localizadas no Brasil e no exterior.

'Percebo uma atuação forte da iniciativa privada e dos agentes públicos estaduais na tentativa de atração de investimentos e de novos negócios para aproveitar as potencialidades naturais que temos por aqui. Se o Pará tiver um processo ágil, previsível e eficiente de licenciamento ambiental dos projetos de infraestrutura na área vamos avançar bastante ainda', explica Fábio, que além de presidente do Sinconapa, também atua como diretor comercial do Estaleiro Rio Maguari.

A Fiepa realiza várias ações para incentivar o desenvolvimento do setor no Estado, mas esbarra em alguns problemas como a liberação de mais recursos no Fundo da Marinha Mercante, que prevê iniciativas para o desenvolvimento da indústria de construção e reparação naval brasileiras, conforme o artigo 22 da Lei 10.893, de 10 de julho de 2004. 'Queremos uma participação maior do Estado nesse fundo, a exemplo do que acontece no Rio de Janeiro onde os incentivos são maiores. Os outros Estados não conseguem isso, então estamos vendo junto a CNI (Confederação Nacional da Indústria) se pleiteamos esse reforço com mais facilidade e acreditamos que isso vá acontecer em breve', explica José Maria Mendonça, presidente do Coinfra/ Fiepa (Conselho Temático de Infraestrutura da Federação das Indústrias do Estado do Pará), destacando que o Pará tem um grande potencial para alavancar o setor naval. 'Com a abertura do canal do Panamá, no início de 2017, os portos da costa atlântica serão aos mais pertos do empreendimento e os navios vão precisar de reparos. Vamos nos prevalecer disso, fazendo com o que o Pará possa receber um grande estaleiro para realizar essa missão, temos um grande interesse nisso', finaliza.

Em maio deste ano a Fiepa e a Sedeme (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia) se reuniram para tratar sobre melhorias nas áreas de infraestrutura e logística do Pará. Na oportunidade, o presidente da Coinfra entregou ao secretário da Sedeme, Adnam Demacki, uma carta com as principais demandas da indústria paraense. Demacki explicou ao Conselho que o setor deve receber novos incentivos por meio do Programa Pará 2030, lançado em junho deste ano pelo Governo do Estado e que está em fase de implantação. As medidas a médio e a longo prazo são para melhorar os indicadores socioeconômicos e elevar a renda per capita (PIB) do Estado em 5,3%, a cada ano, até 2030.