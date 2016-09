Ufra realiza seu 2º congresso para discutir o meio ambiente com grande interesse técnico-científico

Em 15 de setembro, 2016

A Universidade Federal Rural da Amazônia sedia até amanhã o 2º Congresso Amazônico de Meio Ambiente e Energias Renováveis (Camaer). A programação envolve apresentações de palestrantes nacionais e internacionais de renome no cenário científico, minicursos voltados para as diversas áreas da engenharia ambiental e energias renováveis e, mesas redondas com debates que fazem do contraste das opiniões uma ferramenta para o desenvolvimento de uma comunidade acadêmica consciente e comprometida com as próximas gerações.

