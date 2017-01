Mais de 3,3 milhões de candidatos já visualizaram as notas.

Por: G1

Em 19 de janeiro, 2017 - 12h50 - Educação

A assessoria de imprensa do Inep informou, às 13h20, que as notas dos 20 mil candidatos que estavam foram do sistema foram incluídas, mas que no horário ainda estava sendo processada uma atualização dos dados. O Inep admite que é possível que alguns candidatos ainda não estejam conseguindo visualizar o resultado, mas garante que o problema estará resolvido até as 15h.

O Inep informou que cerca de 60% dos participantes já visualizaram as notas, e que o problema afeta 5% do total de candidatos.

Até as 9h30 desta quinta, 3,3 milhões de participantes já haviam visualizados as notas, segundo balanço do Inep. No total, o exame contou com 6.005.607 participantes

As notas foram divulgadas por volta das 11h15 de quarta-feira (18). Para ter acesso, o participante precisa digitar CPF e senha no site http://enem.inep.gov.br/participante. O resultado também pode ser conferido pelo aplicativo oficial do Enem.