Crise faz belenenses priorizarem o pagamento de dívidas e a diminuição do consumo, aponta pesquisa

Por: THIAGO VILARINS e Vito Gemaque / Da Sucursal de Brasília e da Redação

Em 08 de janeiro, 2017 - 01h30 - Gerais

O ano de 2016 fechou com 41,5% das famílias belenenses com algum tipo de dívida, como cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e seguro, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), divulgada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Dentre esses mais de 41%, 14% se dizem muito endividadas; 10,1% se classificam como mais ou menos endividada e 17,4% com poucas dívidas.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.