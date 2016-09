Partida entre Coelho e Cruzeiro será realizada no Independência, às 21h

Por: Lance!Net

Em 06 de setembro, 2016 - 14h58 - Copa do Brasil

A missão é difícil, mas não impossível. Nesta quinta-feira, o América-MG tem a chance de bater o rival Cruzeiro e ganhar um novo ânimo para fugir do temido rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Visando o clássico mineiro, o treinador do Coelho, Enderson Moreira, apontou qual equipe começará o jogo no Independência. Em atividade no CT Lanna Drumond, duas mudanças foram promovidas em relação ao último duelo, que foi diante do Vitória: Danilo e Diego Lopes.

O primeiro entra na vaga de Gilson, suspenso devido a três cartões amarelos. Já o meia substituiu Matheusinho, que esteve com a Seleção Brasileira sub-20, em Londres. Caso o jovem retorne a tempo, será titular.

O treinador também aguarda pelo centroavante Nilson, recém-contratado, que estreou diante do Leão. Ele sentiu dores na coxa direita e será reavaliado. Se não tiver condições, Michael comerá entre os 11.

O América que treinou e que deve entrar em campo contra o Cruzeiro é composto por João Ricardo, Jonas, Alison, Sueliton e Danilo; Leandro Guerreiro, Juninho, Pablo e Diego Lopes; Osman e Michael.

A partida entre América-MG e Cruzeiro será realizada nesta quinta, às 21h (de Brasília), no Independência, e válida pela 23ª do Campeonato Brasileiro.