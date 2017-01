As inscrições para os encontros começam hoje (17) por meio do site www.castilla.com.br

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 17 de janeiro, 2017 - 11h03 - Belém

Com uma programação totalmente gratuita, será realizado nesta sexta (20) e sábado (21) o projeto "Chuva Cultural", do curso de idiomas Castilla. Para quem gosta de conhecer a cultura de outros países, ou simplesmente quer ter um momento de lazer com toda a família e aprender um pouco mais sobre cervejas alemãs, rock britânico e/ou toda a saga Harry Potter este será um ótimo ponto de encontro. As atividades serão realizadas nas cinco unidade do curso, Batista Campos, Umarizal, Tavares Bastos, Augusto Montenegro e Cidade Nova 5. As inscrições para os encontros começam hoje (17) por meio do site www.castilla.com.br

Para participar do evento é bem simples, basta acessar o site da escola e fazer uma rápida inscrição para o(s) encontro(s) que tiver interesse, colocando nome, sobrenome, e contato. Quem se inscrever, ainda, participará do sorteio de brindes - relacionados aos temas discutidos - , além de concorrer a cinco bolsas integrais e 50 parciais para a escola de idiomas.

Os encontros serão ministrados em inglês, espanhol, italiano, francês e alemão, pelos professores do curso com o apoio técnico de profissionais de cada área correspondente ao tema. Porém, momentos em português também ocorrerão durante os encontros para que todos possam entender e participar dos debates.

“Quem não sabe falar inglês, espanhol, francês, ou qualquer um dos outros idiomas, não precisa deixar de vir por causa disso. O evento é aberto pra todos, o que queremos é abrir um espaço para que as pessoas possam trocar informações e se divertir também”, explica o sócio-diretor do Castilla, Félix Prieto.

Serviço: O Chuva Cultural será realizado nos dias 20 e 21 de janeiro, sexta e sábado, nas cinco unidades do Castilla – Batista Campos, Umarizal, Augusto Montenegro, Tavares Bastos e Cidade Nova 5. Na sexta, 20, o evento terá início às 14h30 seguindo até às 18h. No sábado, 21, começará pela parte da manhã, de 8h30 às 12h e terá continuidade a tarde, de 14h30 às 18h. Para se inscrever, acesse: www.castilla.com.br