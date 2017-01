Ex-marido vê a caiçara com o vilão e fica com um pé atrás

Por: Gshow

Em 04 de janeiro, 2017 - 14h53 - Novelas

Depois que Dora (Juliana Alves) e Tiago (Marcello Melo Jr.) se separaram, o artesão já começou a tocar a vida em frente com seu romance com Yumi (Jacqueline Sato). Já a caiçara está cada vez mais próxima de João Amaro (Rafael Zulu). Quando o vilão convida a morena para tomar um sorvete, ela aceita, sem nem imaginar que seu ex-marido está de olho em tudo - e não está gostando de nada!

"Não é ciúme. É que tenho muita consideração por Dora e ela tava com aquele João Amaro. Esse cara não me desce", confessa Tiago, que observa o casal enquanto trabalha como mecânico, no Rota 94. Será que ele vai alertar sua ex-mulher quanto ao perigo de se aproximar de João Amaro?

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta quarta-feira, 4/1.