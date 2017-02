Blocos levaram mais de 600 mil pessoas para as ruas do Centro Histórico de Belém.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 20 de fevereiro, 2017 - 10h36 - Belém

Ontem (19), chegou ao fim a tradicional programação de pré-carnaval na Cidade Velha, que este ano levou mais de 600 mil pessoas às ruas do bairro. Foram sete finais de semana de intensa programação, com o desfile de 13 blocos pelas ruas do centro histórico de Belém, arrastando milhares de foliões. Para encerrar o último dia de festa, os blocos do cantor Elói Iglesias, Filhos de Glande e Los Primos animaram os brincantes.

Para quem mora na rua Dr. Assis desde criança e é acostumado a acompanhar o dia a dia dessa grande festa, o amor pelo carnaval de rua é especial e vem de família. “É um momento maravilhoso, a gente faz questão de reunir todos os irmãos, filhos, sobrinhos, netos, amigos e arrumar a casa pra essa grande festa. Pra gente é tão importante quanto o natal”, declarou a dona de casa Adélia Barros, de 56 anos, que mora na Cidade Velha desde que nasceu e reuniu toda a família para acompanhar o último dia de pré-carnaval.

Para André Freitas, 33 anos, que trabalha como vendedor ambulante de travessas e tiaras, a boa organização da festa fez a diferença no carnaval desse ano, principalmente para aumentar as vendas. “A gente vê muita família por aqui esse ano, o policiamento está excelente. Então, consegui vender bastante, graças a Deus, e não tive nenhum tipo de problema”, afirmou.

De acordo com a Prefeitura de Belém, cerca de 80 banheiros químicos foram distribuídos ao longo da rua Dr. Assis e a limpeza das ruas foi realizada antes e depois do evento por equipes da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan).

A segurança do local foi garantida por guardas municipais de Belém e policiais militares, além de cinco viaturas e dez agentes de trânsito da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), que se responsabilizaram pelo ordenamento do trânsito durante todo o evento.