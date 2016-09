Candidatos ao Enem ganham caderno de apoio para as provas que serão aplicadas em novembro

Em 20 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Os mais de 8 milhões e 700 mil candidatos ao Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que têm provas dias 5 e 6 de novembro, contam com mais uma ferramenta para ajudar a se preparar para o Exame como forma de complementar o estudo dentro ou fora da sala de aula. O terceiro fascículo da série O LIBERAL Enem 2016 -produção inovadora do jornal e RM Graph Editora, em parceria como Sistema Ari de Sá (SAS) e apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc)- esteve encartado na edição do jornal de ontem. O objetivo é ajudar na formação intelectual e na preparação dos candidatos para o certame.

Serão nove fascículos encartados todas as segundas-feiras em O LIBERAL até 31 de outubro. A edição de ontem trouxe simulados sobre Linguagem, Códigos e suas Tecnologias.

