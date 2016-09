Centenária diz que é responsável pelo que aconteceu com Ernesto Rosa no passado

Por: GShow

Em 17 de setembro, 2016 - 10h42 - Novelas

Com 100 anos nas costas, Encarnação (Selma Egrei) quer descansar com a consciência tranquila. Tanto é que, para livrar-se do peso de seus pecados, a centenária procura por Piedade (Zezita Matos) para confessar a culpa por um crime do passado. "A assassina está aqui!", diz a de Sá Ribeiro, que se explica melhor à sua rival: "Fui eu que mandei matar capitão Ernesto Rosa (Rodrigo Lombardi)".

Por essa ninguém esperava... Fique ligado em Velho Chico e confira como Piedade vai reagir a essa bomba. Não perca a cena que está prevista para ir ao ar neste sábado, 17/9. Saiba mais sobre o capítulo e fique por dentro do resumo da semana.