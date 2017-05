Parentes dizem que Michael José Silva Costa nunca teve envolvimento com criminosos ou com drogas.

O pintor de casas Michael José Silva Costa, 28 anos, foi morto ontem à tarde próximo à sua residência no bairro do Icuí- Guajará, em Ananindeua. A vítima conversava com um amigo quando o assassino se aproximou. A perícia criminal constatou que o rapaz foi morto com sete disparos de arma de fogo. A família nega que ele tivesse qualquer envolvimento com a criminalidade.