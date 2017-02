Zagueiro Luiz Cláudio e o meia Edicléber podem ser colocados no Tigre catarinense para ganhar rodagem

Por: Redação ORM News

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h51 - Parazão

Sem espaço no time titular e nem mesmo no banco de reservas, o zagueiro Luiz Cláudio e o meia Edicléber, ambos garotos, podem ser emprestados pelo Remo para disputar o campeonato catarinense. O destino em vista é o Criciúma.

A oportunidade de empréstimo aconteceu após contato entre as diretorias dos clubes. A comissão técnica azulina aprovou a ideia e uma reunião da cúpula do futebol do Remo marcada para esta terça-feira (21) deve definir a negociação. 'Estamos vendo isso com calma. É uma chance para colocar os garotos para jogar. Sabemos que têm qualidade', falou o diretor de futebol do Leão, Marco Antônio Pina 'Magnata'.

Luiz Cláudio, de 20 anos, foi promovido das categorias de base nesta temporada e ainda nem foi relacionado pelo time profissional. Já o meia Edicléber, que acumula passagens por outros clubes como Castanhal e São Raimundo, tem 23 anos e chegou a ser titular em 2016, quando realizou seis partidas e marcou quatro gols.

O Criciúma é o atual vice-líder do campeonato estadual, com 10 pontos em seis jogos. Ele está atrás, apenas do Avaí, que somou 16 pontos. Ao todo, o campeonato possui 10 equipes, são elas: Avaí, Criciúma, Brusque, Figueirense, Metropolitano, Chapecoense, Inter de Lages, Almirante Barroso, Joinville e Tubarão.