Dimitri Seluk diz que técnico espanhol deve desculpas ao volante e aponta 'desrespeito' com Pellegrini e Joe Hart, que já deixaram a equipe inglesa

Por: Lance!Net

Em 20 de setembro, 2016 - 16h02 - Futebol

Yaya Touré e Pep Guardiola estão cada dia mais distantes. Depois de não relacionar o jogador para nenhuma das cinco partidas do Inglês até o momento, o técnico espanhol também excluiu o marfinense do elenco que disputará a Liga dos Campeões. Indignado com a atitude do técnico catalão, o empresário de Touré, Dimitri Seluk, disparou contra o comandante do Manchester City.

'O que eu preciso fazer? Me desculpar? Guardiola venceu alguns jogos e acha que é rei. Eu moro na Europa, então eu posso dizer o que quiser. Guardiola não pode me impedir', disse.

Sobrou até para Manuel Pellegrini, ex-técnico do Manchester City, e Joe Hart, que foi emprestado ao Torino após se desentender com Guardiola

'Pellegrini tinha assinado um novo contrato. De repente ele saiu para que Guardiola chegasse. Eu peço desculpas a Guardiola se ele se desculpar com Pellegrini. Se você é uma pessoa de caráter, isso jamais aconteceria. Ele também precisa de desculpar com Joe Hart. Quando você chega em um país, você precisa respeitar o local e as pessoas', declarou.

Dimitri Seluk também fez questão de relembrar que o crescimento do Manchester City se deve ao desempenho do volante marfinense nos últimos anos.

'Quando o Yaya (Touré) chegou no Manchester City, ele sonhava com a Champions League. As grandes estrelas do futebol não queriam vir para o City, mas ele veio. O Manchester City não era um clube grande. Depois que ele chegou, a equipe começou a ganhar, venceu duas vezes o Campeonato Inglês e agora chegou às semifinais da Champions', disse, complementando:

'Eu quero que o City vença tudo. Isso significa mais troféus para o Yaya. O City tem grandes jogadores, mas Guardiola quer um novo futuro para o Yaya, para o Hart...eles não serão os únicos. Eu respeito técnicos como o Claudio Ranieri, que alcançam grandes feitos sem gastar muito dinheiro em jogadores', concluiu.