Por: Redação ORM News

Em 12 de setembro, 2016 - 10h45 - Shows

O projeto “Encontro Dançarte” foi o único selecionado no Pará pelo programa 'O Boticário na Dança' no edital 2016 da empresa. Dentre os mais de 300 trabalhos inscritos, a comissão de análise do programa elegeu 21 projetos de 14 estados do país para receber apoio no ano de 2017. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (12).

O evento extrapola os limites da exibição de espetáculos artísticos e converte-se em uma celebração multicultural em sintonia com as inquietudes do público e em sinergia com os artistas e gestores culturais do Pará e do Brasil. O evento acontecerá em Belém, estimulando o desenvolvimento socioeducativo e o intercâmbio efetivo das artes na Amazôna. Ele também promove o maior encontro de artes cênicas da região norte do país.

Os selecionados, que se dividem entre companhias, festivais, mostras artísticas, workshops e eventos de dança, atenderam a critérios como perspectiva de enriquecimento sociocultural, concepção geral do projeto, currículo e viabilidade de execução – requisitos que vão ao encontro dos objetivos do projeto, que vai contribuir para a preservação, a valorização e o acesso à dança e às suas diversas manifestações, além de estimular a formação de público e talentos para a área.