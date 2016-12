Auditores constataram que equipamentos de prestadora da Prefeitura de Belém oferecem risco à saúde dos trabalhadores

Por: Redação ORM News com informações de Vito Gemaque (O Liberal)

Em 27 de dezembro, 2016 - 17h31 - Belém

Uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho no Pará (SRT/PA) autuou a empresa de coleta de lixo BA Meio Ambiente, que presta serviços de limpeza urbana para a prefeitura de Belém. Desde a semana passada auditores do Trabalho fazem fiscalização na empresa e constataram irregularidades no transporte de trabalhadores que atuam na coleta de lixo na capital paraense. As ações fazem parte da operação 'Prevenção de Acidentes'.

Os auditores constataram que os trabalhadores são transportados nos estribos de caminhões de coleta de lixo e junto com equipamentos usados no serviço. Vinte veículos e outros maquinários foram interditados pela SRT/PA por não apresentarem condições de uso e colocarem em risco a vida dos trabalhadores.

A BA Meio Ambiente tem 10 dias para regularizar os equipamentos e apresentar defesa. De acordo com a SRT/PA, após esse prazo a superintendência lavrará auto de infração que pode resultar em multa e outras penalidades para a empresa. A auditora do Trabalho, Gladis Vasconcelos, informou que as condições de trabalho encontradas na empresa são similares a condições degradantes de trabalho encontradas em outras fiscalizações no interior do Estado.

A BA Meio Ambiente não quis se pronunciar sobre o caso.