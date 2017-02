Oportunidades são para estudantes de Engenharia, Administração, Economia, Ciências Contábeis e Direito.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 14 de fevereiro, 2017 - 10h57 - Educação

A empresa White Martins está com 40 vagas abertas para o seu Programa de Estágio Novos Ares 2017. A inscrição poderá ser feita até o dia 31 de março pelo site www.whitemartins.com.br, e serão válidas para as unidades do Pará e também em outros estados brasileiros. As vagas em aberto são direcionadas para estudantes de Engenharia (Mecânica, Química e de Produção), Administração, Economia, Ciências Contábeis e Direito.

Para se candidatar, os estudantes devem ter formatura prevista para dezembro de 2018 ou julho de 2019. Além disso, devem ter conhecimentos em inglês e informática, bem como disponibilidade para estagiar 20 ou 30 horas por semana.

Todos os estagiários são acompanhados por um orientador responsável pela definição das suas atividades e dos objetivos a serem alcançados, assim como pela verificação dos resultados. Dentro do programa de estágio, eles também passam por treinamentos, que incluem atividades de integração, formação geral e específica.

“O programa Novos Ares é uma oportunidade para formarmos futuras lideranças. Procuramos desenvolver jovens talentos por meio de cursos com foco no core business da empresa e em palestras com executivos”, afirma a diretora executiva de Talentos e Sustentabilidade, Anna Paula Rezende. Ela reforça ainda que a empresa está em busca de pessoas que se identifiquem com os valores da empresa e estejam interessadas em encarar novos desafios e aprimorar suas habilidades.

Programa de Estágio Talentos

Carga horária: 4 ou 6 horas, nos turnos da manhã e/ou tarde.

Benefícios: bolsa-auxílio compatível com o mercado, assistência médica e odontológica, auxílio transporte, seguro de vida e de acidentes pessoais e ticket refeição.

Contrato: renovável a cada seis meses, com prazo máximo de dois anos.