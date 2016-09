Deputado cassado precisa avaliar a extensão de seus erros, antes de culpar os outros

Por: O Liberal

Em 15 de setembro, 2016 - 07h40 - Editorial

Políticos em apuros procuram escorar-se em escapismos risíveis como uma última alternativa de demonstrar que são inocentes. E acabam, nessas empreitadas escapistas, reforçando mais e mais a imagem de desprestígio e descrédito que a sociedade, inevitavelmente, fará de todos eles.

Eduardo Cunha, alguns minutos após ter seu mandato de deputado federal cassado pela Câmara por um placar avassalador de 450 votos a favor contra apenas dez contra e nove abstenções, confessou em entrevista coletiva que cometeu vários erros, porque errar, como ele próprio evidenciou, é inescapável à condição humana.

Se ficasse por aí, estaria bem em seu dever de reportar-se à sociedade como um personagem que ocupou a presidência da Câmara dos Deputados e tornou-se, portanto, o terceiro na linha sucessória da Presidência da República. Mas não. Cunha foi além. E acabou reforçando a imagem de desprestígio e descrédito que a sociedade já vinha fazendo de suas condutas.

O ex-deputado esmerou-se em apontar culpados, dizer-se vítima de perseguições e maquinações, alvo de manobras regimentais e objeto de vinganças de adversários. Desconheceu, assim, que as idas e vindas em todo o processo que levou à cassação de seu mandato refletem o jogo de interesses que movimenta a engrenagem política. E ninguém mais do que Cunha conhece essa engrenagem.

Emblemático é o fato de que o ex-deputado, eleito presidente da Câmara mesmo contra a vontade do então governo Dilma, viu seu mandato ser atirado à lata do lixo com a oposição de apenas dez parlamentares, que se manifestaram contrariamente ao relatório do Conselho de Ética que recomendava a cassação.

Nesse sentido é que a perspectiva das avalições do ex-deputado deve se voltar em relação a ele mesmo. Convém que Cunha olhe para si próprio e, além de reconhecer que errou, procure avaliar a extensão dos seus erros. Se fizer isso, provavelmente conseguirá livrar-se de sensações persecutórias que, aliás, mostram-se absolutamente inúteis agora que o veredicto já foi pronunciado.

A extensão desses erros foi delineada claramente no relatório do deputado Marcos Rogério (DEM-RO), que apontou o peemedebista como dono e beneficiário de contas na Suíça. Segundo o relator, Cunha omitiu ter milhões de dólares no exterior para esconder a prática de crimes, como evasão de divisas e recebimento de valores indevidos.

Para o relator, há “provas incontestes” de que os trustes, dos quais Cunha alega ser apenas o beneficiário, são “meros instrumentos para dissimular evasão de divisas, a lavagem de dinheiro e o recebimento de propina”.

Erros assim justificam amplamente a cassação de um mandato. Ou não?