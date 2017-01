O elenco inicia mais uma etapa dos trabalhos de preparação para a temporada que começa dia 21, com a disputa da Taça Asa Branca

Por: Da Redação

Em 09 de janeiro, 2017 - 06h00 - Esporte

O goleiro Emerson, enfático no comentário sobre o jogo com o Santa Cruz pela Taça Asa Branca, afirmou não existir amistoso na disputa de um troféu. “Para mim, não existe amistoso. Até no treino mesmo, eu chego pesado. Quanto mais se a gente lidar com um troféu. Não tem como você abordar uma partida como amistosa, respeitando sempre o adversário, mas vou procurar conquistar esse troféu para o Paysandu”, aposta.

Já o atacante Bruno Veiga comentou sobre o seu atual momento na equipe bicolor, fazendo uma breve comparação com a sua temporada de 2016.