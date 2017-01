Seis pessoas estavam a bordo no momento do ocorrido, mas ninguém ficou ferido

Em 13 de janeiro, 2017 - 17h49 - Pará

Uma nova embarcação surbmergiu parcialmente hoje (13) na capital paraense. Dessa vez, o ocorrido aconteceu próximo ao Porto de Arapari, no bairro da Cidade Velha, por volta das 17h. De acordo com o Capitão Erivaldo, do Corpo de Bombeiros, estavam a bordo cinco passageiros e mais o comandante, e ninguém ficou ferido.

Ainda segundo o capitão, todos as pessoas que estavam na embarcação foram levadas para o Porto Arapari para receberem o apoio necessário. A Capitania dos Portos está averigando o caso, mas até o momento não há informações sobre possíveis causas que tenham motivado o incidente.

Ainda na manhã de ontem (12), uma lancha conhecida como "Viação Tapajós 2" apresentou problemas no motor e ficou a deriva no rio Amazonas. Nessa embarcação, estavam 36 passageiros e três tripulantes e todos passam bem.