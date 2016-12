Familiares dos desaparecidos estiveram ontem no IML para fazer o reconhecimento dos corpos resgatados

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

As três corpos das vítimas do naufrágio da lancha “Luar C”, encontrados na última terça-feira (27), na Baía do Marajó, já foram levados para o Instituto Médico Legal (IML). Na manhã de ontem, familiares das vítimas foram até o IML para fazer o reconhecimento dos corpos. Os informes são do portal G1 Pará que relembra, ainda, que dois corpos que já estavam no instituto desde a última semana, também foram identificados por exames de DNA. As vítimas são irmãs. A lancha, que foi retirada anteontem do fundo da Baía do Marajó, será periciada em um porto da capital paraense.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.