No interior da lancha Luar C ainda estavam mais três corpos. Naufrágio ocorreu na Baía do Marajó.

Em 28 de dezembro, 2016 - 01h30 - Polícia

Foram encontradas ontem as três últimas vítimas do naufrágio de uma embarcação no Rio Pará, ocorrido no último dia 7. A lancha “Luar C” foi localizada a 30 metros de profundidade, no meio da Baía do Marajó, entre os municípios de Ponta de Pedras e Barcarena, e içada ontem à tarde em uma operação conjunta entre Corpo dos Bombeiros Militar, Capitania dos Portos e empresas particulares contratadas pelo proprietário da embarcação sinistrada. Familiares das três vítimas acompanharam os trabalhos das autoridades durante toda a tarde. Com o resgate dos três últimos corpos, sobe para nove a quantidade de passageiros que morreram no naufrágio. Outras 44 pessoas sobreviveram ao acidente, que ocorreu em uma viagem que partiu de Belém com destino a Ponta de Pedras, no Arquipélago do Marajó.

