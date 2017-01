“Projeto fitness” exige acompanhamento profissional, porque também é uma questão de saúde

Em 15 de janeiro, 2017

O início do ano geralmente é recheado por diversas promessas que muitas pessoas fazem como ser mais paciente, encontrar um amor ou melhorar a vida profissional. Dentre os primeiros da lista está o chamado “projeto fitness” para pessoas que buscam emagrecer e ter os corpos definidos com músculos. A ansiedade na busca pelo corpo perfeito no início do ano pode ter resultados desastrosos ou desmotivadores se não for acompanhado por profissionais da área da saúde.

De acordo com a educadora física e personal trainer Ana Paula Vasconcelos, 25 anos, o mês de janeiro, como após o réveillon e pré-Carnaval, é um dos períodos em que mais acontecem matrículas nas academias. De acordo com ela, as três épocas mais procuradas são janeiro, os meses que antecedem o Verão (maio e junho), e antes das férias do final de ano, no mês de novembro. “As pessoas vão malhar para poder comer ou para perder aquilo que ganharam.

