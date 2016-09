Partida foi realizada no Mangueirão e válida pela quarta rodada da competição

Por: Redação ORM News

Em 18 de setembro, 2016 - 17h06 - Futebol

Palco do jogo mais importante do Remo neste ano de 2016, o Mangueirão recebeu os talentos da categoria sub-17, em uma preliminar entre o Leãozinho e o Tapajós. A vitória foi azulina, com o plcar de 3 a 0, na tarde deste domingo (18). A partida foi válida pela quarta rodada do grupo A1 do campeonato estadual. Também compõem o grupo o Castanhal e a Desportiva.

A partida dos profissionais, entre Remo e América de Natal, está marcada para começar às 19h, no mesmo Mangueirão, com expectativa de público superior a 30 mil torcedores. Um bandeirão de 170m x 55m foi produzido por um grupo de 10 torcedores para compor a festa remista nas arquibancadas. Vale a classificação à segunda fase da Série C do campeonato brasileiro. O Leão precisa vencer e torcer para que, em Natal (RN), o ASA não vença o ABC.