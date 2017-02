'O corpo está aqui, mas o coração está no carnaval', escreveu ela nas redes sociais neste domingo, 19.

Por: EGO

Em 19 de fevereiro, 2017 - 18h21 - Celebridades

Sasha está passando uma temporada em Nova York, nos Estados Unidos, mas bem que gostaria de estar agora no Brasil. Pelo menos foi isso o que ela demonstrou neste domingo, 19, em um post compartilhado no Instagram. "O corpo está aqui, mas o coração está no carnaval", escreveu a filha de Xuxa na legenda de uma foto em que ela aparece com uma máscara de purpurina.

Os seguidores começaram, então, a incentivar Sasha a vir curtir a folia no Brasil. "Era para você vir para Salvador", sugeriu um. "Você não vem para o Rio nestes dias para ficar com tua mãezinha? Xuxinha vai sentir muito tua falta", comentou outra. "Vem que falta uma semana... Dá tempo", brincou um terceiro.