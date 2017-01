Thiaguinho volta a Belém com novo show em palco giratório e promete encantar os fãs com hits e novas composições

Para a alegria dos seus numerosos fãs, Thiaguinho volta a Belém para mais um show: “Vamo que vamo”. Thiaguinho promete matar as saudades dos seus admiradores cantando seus sucessos consagrados e surpreender com muitas novidades no seu repertório. O show, que ocorre dia 14, no Hangar, a partir das 22 horas, será feito em palco de 360 graus, promete, também, ser um espetáculo conceitual, com muitas luzes e potente carga sonora. O palco 360 graus vai ressaltar uma das características marcantes do artista: se manter bem próximo dos fãs. “No centro do público, recebendo a vibração das pessoas, é onde me sinto melhorar”, já declarou várias vezes Thiaguinho. Um dos astros do samba mais queridos do público paraense, sempre recebido com muito carinho, Tiaguinho retribui com o seu talento e não economiza elogios e palavras também carinhosas para seus fãs locais.