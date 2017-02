Luciano, Carlinhos e Dedeco marcaram para o Japiim, enquanto que Miranda e Halisson fez para o General

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 15h07 - Parazão

Castanhal e Pinheirense fizeram o jogo mais emocionante do sábado (18) na quinta rodada do campeonato paraense. Sobre o gramado do Maximino Porpino, em Castanhal, o General abriu o placar, mas nos últimos minutos, o Japiim conseguiu a virada.

Diante de um 'tapete' castigado pela chuva, O atacante revelado nas categorias de base do Remo como Júnior Rato, abriu o placar já adotando o novo nome de Miranda, aos 32 minutos do primeiro tempo. O resultado seguiu até o intervalo.

Na volta dos vestiários, a rede não parou de balançar. Foram quatro gols em um período de dez minutos! O primeiro foi de Luciano no empate do Japiim. Aos 35, Halisson recolocou o Pinheirense em vantagem. Carlinho empatou tudo de novo aos 37 e, já aos 40 minutos, Dedeco marcou o da virada aurinegra.

O resultado deixou o Castanhal longe da zona de rebaixamento, com os mesmos oito pontos do Remo, que ainda joga hoje contra o Paragominas. O Pinheirense, por sua vez, está empatado com o Cametá, com cinco pontos, na última colocação do grupo A1.

Na próxima rodada, o Castanhal receberá o Paysandu, às 20h deste sábado (24), no estádio Maximino Porpino, em Castanhal. O Pinheirense terá o São Francisco, às 16h do mesmo dia, no Mangueirão, em Belém.