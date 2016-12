As atividades do projeto são desenvolvidas sempre aos domingos

Por: Redação ORM News com informações da Agência Pará

Em 30 de dezembro, 2016 - 21h53 - Teatro

A programação gratuita do projeto Teatrinho do Mangal continua neste mês de janeiro, sempre acompanhada da programação de educação ambiental do Momento EcoZoo. As atividades do projeto são desenvolvidas sempre aos domingos, a partir das 9h30, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação.



Confira a agenda e prestigie nossa programação:

15/01 (Domingo) – Momento EcoZoo – Tracajá / Teatrinho do Mangal – Paulo Ricardo em "A Mãe da água traz a chuva de volta".