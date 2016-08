Atriz Antonia Fontenelle posa para o EGO um mês após dar à luz e diz que não teve medo de “Embarangar”

Em 01 de setembro, 2016 - 01h30

Antônia Fontenelle, 42 anos e mãe de dois filhos – Samuel, de 20 anos, do casamento com Fernando Almeida, e Salvatore, de 1 mês, da união com Jonathan Costa – fala com tranquilidade sobre a expectativa que assombra nove entre dez mulheres após ter um bebê: recuperar a boa forma. Ciente da boa genética que sempre lhe rendeu inúmeros elogios, a atriz e apresentadora posou para o EGO no hotel Vila Galé, no Rio, apenas um mês após dar à luz o segundo filho e afirmou que dieta não faz parte do seu dicionário: “Agora pretendo dar mais atenção à alimentação, mas dieta, dieta mesmo, eu nunca fiz, né?”.

Despreocupada, Antônia diz que já perdeu os parcos seis quilos que ganhou durante a gestação. “Não fiquei preocupada se iria ou não voltar logo ao corpo que tinha antes porque acho que o corpo da gente é memória de tudo que você já fez. Nunca fui de comer bobagem, usar drogas, beber exageradamente. Não sou muito da noite e eu fiquei até os 17 anos comendo comida natural no Sertão, sem agrotóxicos. Comia manga e cajú do pé, tomava leite de vaca, comia canjica... Acho que tudo isso conta, então nunca fiquei com medo de embarangar. E também, se desse esse azar de embarangar com 42 anos, aí ferrou. Porque não ia conseguir voltar mais...”, diverte-se.

Antônia diz que se liberou desde o primeiro momento, quando soube que estava grávida, e só agora passou a repensar a alimentação. “Nos primeiros meses comia que nem um bicho. Eu não enjoei em momento nenhum, então comia de tudo. Voltei até a comer rabada, coisa que não comia há muito tempo. Ou seja, fiz tudo que um ser humano normal faria”, entrega ela, que na primeira gravidez enjoou muito e, por isso, acabou se controlando mais. Com ou sem enjoos, nas duas gestações Antônia ganhou o mesmo peso: seis quilos.

Meta: “Quero ficar seca, mas sarada” - “Agora já voltei para o peso que estava quando engravidei, 57,5 kg. Só que eu estava com esse peso com massa magra porque tinha acabado de fazer a minha preparação para desfilar no carnaval. Agora, estou com esse peso, mas com gordurinha. Então preciso malhar e cuidar da alimentação para voltar ao shape de antes. Dessa vez pretendo cair para uns 55 ou 54 kg, porque não quero mais ficar ‘marombadinha’. Quero ficar seca, mas sarada”, frisa.

