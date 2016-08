Mulher foi morta a facadas enquanto dormia, e filhos foram atacados com marreta e jogados de apartamento

Por: O Globo

Em 29 de agosto, 2016 - 10h57 - Brasil

Laís Khouri, de 48 anos, foi morta a facadas enquanto dormia. Já os dois filhos do casal, Henrique, de 10 anos, e Arthur, de 7, foram assassinados com uma marreta e depois tiveram seus corpos jogados do apartamento, no 18º andar. do prédio. Uma carta deixada por Nabor Coutinho de Oliveira, de 43 anos, e recolhida pela polícia no apartamento da família, no edifício Lagoa Azul, no condomínio Pedra de Itaúna, na Barra da Tijuca, revela parte da justificativa dele para matar a mulher e os filhos na manhã desta segunda-feira (29).

No texto, que está enumerado, Nabor dá a entender que o motivo do crime foi crise financeira. Ele diz achar que não teria condições de sustentar mais a família.

O trecho da carta a que o GLOBO teve acesso começa no item 6: (...) “Me preocupo muito deixar minha família na mão. Sempre coloquei eles à frente de tudo e até nessa decisão arriscada para ganhar mais. Mas está claro para mim que está insustentável e não vou conseguir levar adiante. Não vamos ter mais nada e não vou ter como sustentar a família. E da forma como tudo ocorreu sei que meu nome vai ficar queimado nesse mercado de VAS. Não vou ter aonde trabalhar.

7) “Sinto um desgosto profundo por ter falhado com tanta força, por deixar todos na mão. Mas melhor acabar com tudo logo e evitar o sofrimento de todos.

8) “E nos últimos dias passei a ser menos envolvido ou copiado ou copiado nos e-mails dos projetos que estão rolando. Pode ser cisma minha, mas parece já um sinal de que não me querem mais lá.

9)”Ainda não conseguimos contratar o novo plano de saúde porque estava aguardando a criação do CNPJ. Agora que saiu está com o (empresa) para avaliar preço. Com o histórico médico da Laís e do Arthur será que aprovam? Será que não vai ficar super caro?

10) “Esse contrato que assinei com eles é completamente desproporcional. (...)”, diz um trecho da carta encontrada pela polícia.