Camila Queiroz e Klebber Toledo viajam juntos para Argentina

Em 30 de agosto, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Camila Queiroz e Klebber Toledo estão mesmo juntos. A atriz postou no Instagram, ontem, uma foto em que aparece ao lado do ator em Bariloche, na Argentina.

Klebber também postou uma foto romântica com Camila e escreveu: “Seu sorriso me faz sorrir”. Os dois asssumiram o namoro nas redes sociais após um fã comentar que viu o casal em uma lanchonete.

Na sexta-feira foi ao ar o último capítulo da novela “Êta Mundo Bom” (Globo/TV Liberal), em que os dois trabalharam juntos. Há tempos circulam rumores de que os dois atores estariam vivendo um romance.

A atriz está oficialmente solteira desde o fim do seu namoro de três anos com o modelo Lucas Cattani. Já o ator teve um rápido affair com Monica Iozzi, com quem trocou beijos em camarote no carnaval. Kleber não assume um relacionamento sério desde o fim do namoro com Marina Ruy Barbosa.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.