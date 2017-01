Homens foram levados para Delegacia de Castanhal

Por: Redação ORM News

Em 10 de janeiro, 2017 - 15h13 - Polícia

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou nesta terça-feira (10) no quilômetro 53 da rodovia BR-316 em Castanhal, nordeste paraense, duas caminhonetes que foram roubadas nas cidades de cidades de Salvador (BA) e Teresina (PI). Os veículos estavam com adulterações nas numerações de chassis e o Certificado de Registro e Licenciamento de um deles constava como roubado em Teresina.

De acordo com a PRF, o primeiro flagrante aconteceu quando os agentes fiscalizavam uma Toyota que era conduzida por orge Gledson Camelo Dantas, de 42 anos. Ele apresentou a documentação do ano de 2014 e quando os agentes foram verificar a mesma, constataram que a marcação do número do chassi e do motor apresentavam divergências. O condutor disse que não sabia sobre o veículo e que tinha pagado cerca de R$ 12 mil para um homem no Maranhão e que pagaria o restante em madeira.

O outro veículo encontrado era conduzido por Erinaldo Borcem Oliveira, de 34 anos, que estava no mesmo trecho. Após uma consulta realizada pelos agentes, foi constatado que o numeração do Certificado de Registro e Licenciamento fazia parte de um lote de veículos que foi roubado em Teresina. O condutor disse aos agentes que tinha comprado o carro de uma pessoa no município de Augusto Correa, no nordeste do estado, em que teria feito o pagamento com 250 sacas de feijão por ele. Todos os condutores foram encaminhados para a Delegacia de Castanhal.